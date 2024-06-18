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Дешам заявил, что Мбаппе потребуется операция после Евро-2024

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе.
Дешам заявил, что Мбаппе потребуется операция после Евро-2024
  • AP

«В среду будет проведено дополнительное медобследование, чтобы узнать, как всё развивается. Даже если ему не понадобится операция сразу, её придётся сделать позже. Во вторник утром Килиану уже было немного лучше, так что посмотрим. Мы будем внимательно следить за ним каждый день», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником Кевином Дансо на 86-й минуте матча с Австрией.

Сообщалось, что француз может принять участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Польшей.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Мбаппе вернулся в расположение сборной Франции, для него изготовят маску.

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