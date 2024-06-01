На Евро-2024 за 13 матчей забили пять голов в компенсированное время

На чемпионате Европы по футболу было забито пять голов в компенсированное время.

Это случилось в матчах: Германия — Шотландия (90 + 3-я минута), Венгрия — Швейцария (90 + 3), Турция — Грузия (90 + 7), Португалия — Чехия (90 + 2) и Хорватия — Албания (90 + 5).

Всего на групповом этапе пока было сыграно 13 матчей.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что Гясула — второй игрок в истории, забивший в свои и чужие ворота в матче Евро.