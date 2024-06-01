Гясула — второй игрок в истории, забивший в свои и чужие ворота в матче Евро

Албанец Клаус Гясула стал вторым в истории игроком, который забил и в свои, и в чужие ворота в матче чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщает Opta.

19 июня Гясула отличился в матче группового этапа Евро-2024 с Хорватией. На 76-й минуте он забил в свои ворота. А уже на последних минутах игры футболист отправил мяч в ворота соперника.

Первым, кому удалось подобное, был Антон Ондруш. Он сделал это в матче Чехословакия — Нидерланды в 1976 году.

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