Пепе — самый возрастной футболист в истории Евро

Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы по футболу.

18 июня он вышел на матч Евро-2024 с Чехией. Как сообщает Opta, он сделал это в 41 год и 113 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал венгру Габору Кираю (40 лет и 86 дней). В тройке также соотечественник Пепе Криштиану Роналду (39 лет и 134 дня).

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.