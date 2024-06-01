Болельщик сборной Шотландии умер в Германии после матча Евро-2024
Фанат сборной Шотландии Колин Кинг умер после матча открытия чемпионата Европы по футболу с Германией.
Как сообщает The Sun со ссылкой на близких Кинга, мужчина умер во сне.
«Он любил свои поездки за пределы Шотландии, и, к счастью, мне удалось разделить с ним некоторые из них, но, к сожалению, это была его последняя поездка, которая запомнится всем, но по разным причинам», — сообщают его близкие.
Причины смерти не сообщаются.
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Ранее сообщалось, что фанат Шотландии ударил жительницу Мюнхена ногой в спину в фан-зоне во время матча Евро.