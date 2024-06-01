Tag24: фанат Шотландии ударил жительницу Мюнхена ногой в спину в фан-зоне во время матча Евро

Болельщики сборной Шотландии оскорбляли жительницу Мюнхена в фан-зоне во время матча открытия Евро-2024 с Германией.

Как сообщает Tag24, один из фанатов нанёс ей удар ногой в спину. 22-летняя девушка обратилась к полицейским, и те задержали мужчин, но после внесения залога их освободили.

Встреча в группе А, проходившая в Мюнхене, завершилась со счётом 5:1 в пользу немцев.

Германия возглавила группу. В следующем матче команда сыграет с Венгрией 19 июня. Шотландия в тот же день проведёт встречу со Швейцарией.

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