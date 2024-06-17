Карякин — о сербских фанатах на Евро: они показали, что наши братья

Российский шахматист Сергей Карякин высказался о поддержке россиян со стороны сербских болельщиков на Евро-2024.

«Сборная Сербии — единственная команда, за кого там можно болеть. Братская нам страна, к ним сплошные позитивные эмоции. Не удивлюсь, если к сербским фанатам применят санкции, весь западный спорт нацелен против России, поэтому там может быть вплоть до дисквалификации. Но они показали, что молодцы и наши братья», — приводит слова Карякина РИА Новости.

16 июня на матче Сербия — Англия болельщики вывесили российский триколор.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии.