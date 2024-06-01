Божович раскритиковал запрет российских флагов на Евро-2024 в Германии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Миодраг Божович подверг критике запрет российских флагов на чемпионате Европы по футболу в Германии.

«Меня вообще не удивляет, почему в Германии начали запрещать российские флаги на Евро. Немцы как были нацистами, так и остались. Прочитайте книги по истории и сделайте выводы, что это за страна и люди. Поэтому, думаю, для всех подобные запреты были ожидаемы», — цитирует Божовича Sport24.

Напомним, что власти Германии запретили болельщикам проносить российскую символику в фан-зоны чемпионата Европы — 2024 по футболу.

По информации СМИ, службы безопасности будут забирать флаги перед игрой и в случае демонстрации на стадионе.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что румынские фанаты вывесили флаг ДНР во время матча с Украиной на Евро-2024.