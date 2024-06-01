Румынские фанаты вывесили флаг ДНР во время матча с Украиной на Евро-2024

Болельщики сборной Румынии вывесили флаг Донецкой Народной Республики во время матча с командой Украины на Евро-2024.

По Конституции РФ ДНР считается российским регионом. Накануне УЕФА запретил проносить флаги России на матчи сборной Украины на Евро.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее власти Германии запретили посещение фан-зон Евро-2024 с российской символикой.