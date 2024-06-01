Украина пропустила второй гол от Румынии на Евро-2024

Сборная Румынии забила второй гол команде Украины в матче группового этапа Евро-2024.

На 53-й минуте гол забил Рэзван Марин.

Счёт в матче — 2:0. Игра проходит в Мюнхене.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что сборная Украины пропустила первый мяч на Евро-2024.