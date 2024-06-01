Сербские фанаты скандировали имя Владимира Путина на улицах Германии

Болельщики сборной Сербии скандировали имя президента России Владимира Путина на улицах Германии.

Видео появилось в соцсетях.

Толпа фанатов кричала имя Путина перед матчем группового этапа с Англией, который сербы проиграли со счётом 0:1.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.

Ранее сообщалось, что на матче Сербия — Англия на Евро-2024 вывесили российский флаг.