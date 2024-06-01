На матче Сербия — Англия на Евро-2024 вывесили российский флаг

Болельщики сборной Сербии вывесили флаг России на матче группового этапа Евро-2024 с Англией.

Российский триколор висит вместе с флагами Сербии.

Игра проходит в Гельзенкирхене. Счёт на данный момент 1:0 в пользу Англии.

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В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.

Ранее сообщалось, что Беллингем — первый европеец в истории, сыгравший на трёх крупных турнирах до своего 21-летия.