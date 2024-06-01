Беллингем — первый европеец в истории, сыгравший на трёх крупных турнирах до своего 21-летия

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем установил рекорд на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Он вышел в старте в матче группового этапа Евро с Сербией. На данный момент ему 20 лет.

Как сообщает Opta, Беллингем стал первым европейцем в истории, сыгравшим на трёх крупных турнирах до своего 21-летия. До нынешнего турнира он выступил на Евро-2020 и ЧМ-2022.

Матч группы С Сербия — Англия проходит в Гельзенкирхене. Счёт 1:0 в пользу англичан. Счёт открыл Беллингем.

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Ранее сообщалось, что матч Сербии и Англии станет единственным на Евро, где запретят продажу крепкого алкоголя.