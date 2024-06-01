Daily Mail: матч Сербии и Англии станет единственным на Евро, где запретят продажу крепкого алкоголя

Игра первого тура между Сербией и Англией станет единственной на чемпионате Европы, где не будет продаваться крепкий алкоголь.

Как сообщает Daily Mail, организаторы пошли на такой шаг из-за высокой вероятности стычек фанатов. Болельщикам будут доступны только слабоалкогольные напитки.

Матч группы C Сербия — Англия пройдёт 16 июня в Гельзенкирхене. Начало — в 22:00 мск. В квартете, помимо сербской и английской команд, также выступают Словения и Дания.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Ранее сообщалось, что игроки сборной Англии получат бонус в размере £9,6 млн за победу на Евро-2024.