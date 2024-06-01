Англия с минимальным счётом обыграла Сербию на Евро-2024
Сборная Англии победила команду Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Матч группы С завершился со счётом 1:0.
Единственный гол на 13-й минуте с передачи Букайо Саки забил Джуд Беллингем.
Англия возглавила группу С с тремя очками. У Словении и Дании по одному очку.
В следующем матче англичане 20 июня сыграют с датчанами. А Сербии 20 июня предстоит игра со Словенией.
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Ранее сообщалось, что Кейн — рекордсмен сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы.