Кейн — рекордсмен сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн установил рекорд национальной команды по количеству матчей на уровне чемпионатов мира и Европы.

Футболист вышел на поле в матче группового этапа Евро-2024 с Сербией. Как сообщает Bayern&Germany, это его 23-я игра в составе команды на крупных турнирах.

Предыдущий рекорд принадлежал Эшли Коулу, сыгравшему на один матч меньше.

Игра проходит в Гельзенкирхене. Счёт на данный момент 1:0 в пользу Англии.

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Ранее сообщалось, что Беллингем — первый европеец в истории, сыгравший на трёх крупных турнирах до своего 21-летия.