Тренер сборной Нидерландов облизал палец, которым ковырялся в носу во время матча Евро
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман попал в необычную ситуацию во время матча Евро-2024 с Польшей.
Во втором тайме он начал ковыряться в носу, затем облизал палец, проведя после этого ладонью по губам. Момент попал в трансляцию на телевидении.
Football Hub отмечает, что поведение может быть связано с проблемами со здоровьем. После коронавируса и проблем с сердцем Куман пьет лекарства, которые разжижают кровь. Из-за этого у него иногда случаются внезапные кровотечения.
Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Нидерландов.
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