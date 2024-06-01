Вегхорст — о голе в ворота Польши: утром написал своей девушке, что забью
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст высказался о своём голе в ворота Польши в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
«Я знал, что это произойдёт. Я могу показать вам сообщения в WhatsApp. Сегодня утром я написал своей девушке: «Приблизительно за 20 минут до финального свистка счёт будет 0:0 или 1:1, а потом...» Мой гол случился чуть позже, но всё же», — цитирует Вегхорста NOS.
Встреча группы D в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» завершилась со счётом 2:1.
На 16-й минуте игры счёт открыл поляк Адам Букса.
На 29-й минуте Коди Гакпо сравнял счёт, а уже на 83-й Ваут Вегорст забил второй мяч.
Нидерланды набрали три очка и занимают первое место в группе.
В следующем матче подопечные Рональда Кумана 21 июня сыграют с Францией. Польша в этот же день встретится с Австрией.
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