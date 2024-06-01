Эриксен — самый возрастной автор гола в истории сборной Дании на Евро

Кристиан Эриксен стал самым возрастным автором гола в истории сборной Дании на чемпионатах Европы по футболу.

16 июня он забил в матче группового этапа Евро со Словенией. Как сообщает Opta, на этот момент ему было 32 года и 123 дня.

Также Эриксен забил гол на чемпионате Европы 2024 года спустя 1100 дней после остановки сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией.

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17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что Дания и Словения сыграли первую ничью на Евро-2024.