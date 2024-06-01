Дания и Словения сыграли вничью на Евро-2024

Сборная Дании сыграла вничью с командой Словении в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча группы C в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте игры счёт открыл полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен.

На 77-й минуте защитник Словении Эрик Янжа сравнял счёт.

Обе команды набрали по одному очку.

В следующем матче подопечные Матьяж Кека 20 июня сыграют с Сербией. Дания в этот же день встретится с Англией.

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