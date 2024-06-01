Дания и Словения сыграли вничью на Евро-2024
Сборная Дании сыграла вничью с командой Словении в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча группы C в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте игры счёт открыл полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен.
На 77-й минуте защитник Словении Эрик Янжа сравнял счёт.
Обе команды набрали по одному очку.
В следующем матче подопечные Матьяж Кека 20 июня сыграют с Сербией. Дания в этот же день встретится с Англией.
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Ранее гол Вегорста помог Нидерландам победить Польшу в матче группового этапа Евро-2024.