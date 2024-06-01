Гол Вегорста помог Нидерландам победить Польшу в матче группового этапа Евро-2024
Сборная Нидерландов победила команду Польши в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча группы D в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» завершилась со счётом 2:1.
На 16-й минуте игры счёт открыл поляк Адам Букса.
На 29-й минуте Коди Гакпо сравнял счёт, а уже на 83-й Ваут Вегорст забил второй мяч.
Нидерланды набрали три очка и занимают первое место в группе.
В следующем матче подопечные Рональда Кумана 21 июня сыграют с Францией. Польша в этот же день встретится с Австрией.
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