Гол Вегорста помог Нидерландам победить Польшу в матче группового этапа Евро-2024

Сборная Нидерландов победила команду Польши в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча группы D в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» завершилась со счётом 2:1.

На 16-й минуте игры счёт открыл поляк Адам Букса.

На 29-й минуте Коди Гакпо сравнял счёт, а уже на 83-й Ваут Вегорст забил второй мяч.

Нидерланды набрали три очка и занимают первое место в группе.

В следующем матче подопечные Рональда Кумана 21 июня сыграют с Францией. Польша в этот же день встретится с Австрией.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее Швейцария победила Венгрию в матче группового этапа Евро-2024.