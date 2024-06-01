Мбаппе похвалил Рангника перед матчем со сборной Австрии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о главном тренере команды Австрии перед очным матчем на чемпионате Европы.

«С национальной командой у меня ещё есть возможность выиграть Евро. Я надеюсь, что мы выиграем, если выйдем в финал, но мы должны думать о первом матче, так как он очень важен. Австрия — очень хорошая команда, и у них есть тренер-тактик, который знает, как удивить», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Встреча пройдёт 17 июня в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт Арена». Начало — в 22:00 мск. Помимо сборных Австрии и Франции, в группе D выступают Польша и Нидерланды.

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