BBC: в Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Англией

Власти Германии отмечают высокий риск неприятных инцидентов на матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Сербии и Англии.

По информации BBC, правоохранительные органы опасаются, что около 500 сербских фанатов и тысячи болельщиков из Англии могут угрожать проведению игры. По этой причине на матче ограничат продажу алкоголя, болельщиков обеих команд будут держать порознь, а также привлекут ещё более тысячи стражей порядка.

Встреча пройдёт 16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Сам турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть Евро-2024 в качестве капитана сборной Франции.