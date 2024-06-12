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BBC: в Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Англией

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Власти Германии отмечают высокий риск неприятных инцидентов на матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Сербии и Англии.
BBC: в Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Англией
  • AP
  • © Darko Vojinovic

По информации BBC, правоохранительные органы опасаются, что около 500 сербских фанатов и тысячи болельщиков из Англии могут угрожать проведению игры. По этой причине на матче ограничат продажу алкоголя, болельщиков обеих команд будут держать порознь, а также привлекут ещё более тысячи стражей порядка.

Встреча пройдёт 16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Сам турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть Евро-2024 в качестве капитана сборной Франции.

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