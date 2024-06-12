Мбаппе заявил, что хочет выиграть Евро-2024 в качестве капитана сборной Франции
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«Я действительно хочу выиграть Евро. Этот турнир будет первым для меня в качестве капитана сборной, поэтому для меня это очень важно», — цитирует Мбаппе Football on TNT Sports.
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
Сборная Франции сыграет в группе D с командами Польши, Нидерландов и Австрии.
Ранее сообщалось, что Мбаппе побил достижения Зинедина Зидана и Тьерри Анри в сборной Франции.