Только капитаны команд смогут разговаривать с судьями на Евро-2024

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сообщил, что капитаны команд будут единственными игроками на чемпионате Европы 2024 года в Германии, которым разрешено разговаривать с арбитрами.

Розетти отметил, что исключением является, если капитаном сборной представлен вратарь. В таком случае команда заранее должна назвать фамилию игрока, который сможет контактировать с арбитром по ходу матча.

Если футболисты не будут следовать новым правилам, то судьи могут показать им жёлтые карточки.

Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть Евро-2024 в качестве капитана сборной Франции.