Только капитаны команд смогут разговаривать с судьями на Евро-2024
Розетти отметил, что исключением является, если капитаном сборной представлен вратарь. В таком случае команда заранее должна назвать фамилию игрока, который сможет контактировать с арбитром по ходу матча.
Если футболисты не будут следовать новым правилам, то судьи могут показать им жёлтые карточки.
Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть Евро-2024 в качестве капитана сборной Франции.