Кроос: Фюллькругу придётся винить только себя, если дело дойдёт до драки с Рюдигером
«Хорошо, когда происходят подобные ситуации. Не следует воспринимать их серьёзно. Никлас знает, что ему придётся винить только себя, если дело дойдёт до драки с Тони», — цитирует Крооса AS.
Стычка между партнёрами произошла во время двусторонки на открытой тренировке. Рюдигер цеплял Фюллькруга, подталкивал и даже сфолил на нём в подкате. Успокоить игроков смог помощник главного тренера команды Сандро Вагнер. Позже футболисты объявили о перемирии.
Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее сообщалось, что на церемонии открытия Евро-2024 почтят память Франца Беккенбауэра.