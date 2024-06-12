Кроос: Фюллькругу придётся винить только себя, если дело дойдёт до драки с Рюдигером

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал драку между Антонио Рюдигером и Никласом Фюллькругом на тренировке национальной команды.

«Хорошо, когда происходят подобные ситуации. Не следует воспринимать их серьёзно. Никлас знает, что ему придётся винить только себя, если дело дойдёт до драки с Тони», — цитирует Крооса AS.

Стычка между партнёрами произошла во время двусторонки на открытой тренировке. Рюдигер цеплял Фюллькруга, подталкивал и даже сфолил на нём в подкате. Успокоить игроков смог помощник главного тренера команды Сандро Вагнер. Позже футболисты объявили о перемирии.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

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