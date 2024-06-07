Российская букмекерская компания стала эксклюзивным партнёром сборной Сербии на время Евро

Букмекерская компания PARI стала эксклюзивным партнёром сборной Сербии по футболу на время проведения чемпионата Европы-2024.

Букмекер получит права на эксклюзивное использование образов футболистов команды и логотипа сборной Сербии в маркетинговых кампаниях. Кроме того, сербская национальная команда предоставит доступ к одной из открытых тренировок в ходе подготовки к Евро-2024.

«Мы знаем, что болельщики по всей России любят и уважают нашу сборную, и уверены, что во время чемпионата Европы в Германии их поддержка станет ещё сильнее. Все мы в Футбольной ассоциации Сербии впечатлены тем, что стали первой зарубежной сборной, завоевавшей доверие такой престижной компании», — сказал президент Футбольного союза Сербии Драган Джаич.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии на групповой стадии сыграет с командами Англии, Дании и Словении.

Ранее суперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024.