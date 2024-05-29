Нагельсман одобрил решение Крооса завершить карьеру после Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о решении полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса завершить карьеру.

«Я увидел его прощальное фото с 48 тыс. трофеев. Выглядит впечатляюще. Если мы победим на Евро, то у него будут все возможные титулы. Будет самое подходящее время», — цитирует тренера Goal.

Напомним, что 34-летний игрок завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024 в Германии, который пройдёт с 14 июня по 14 июля. 34-летний немец также сыграет 1 июня в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что Кроос не сдержал эмоций на прощании с «Реалом».