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Нагельсман одобрил решение Крооса завершить карьеру после Евро-2024

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о решении полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса завершить карьеру.
Нагельсман одобрил решение Крооса завершить карьеру после Евро-2024
  • Gettyimages.ru

«Я увидел его прощальное фото с 48 тыс. трофеев. Выглядит впечатляюще. Если мы победим на Евро, то у него будут все возможные титулы. Будет самое подходящее время», — цитирует тренера Goal.

Напомним, что 34-летний игрок завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024 в Германии, который пройдёт с 14 июня по 14 июля. 34-летний немец также сыграет 1 июня в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что Кроос не сдержал эмоций на прощании с «Реалом».

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