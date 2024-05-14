Буффон назвал сборную Франции фаворитом чемпионата Европы по футболу

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказал мнение, что Франция является фаворитом чемпионата Европы.

«Самая сильная в плане футболистов — это сборная Франции. Она могла бы выставить три команды, которые претендовали на полуфинал и даже финал. К счастью, у них будет лишь одна команда. Многие другие сборные могут досадить ей, в их числе — Италия, которая едет показать хороший футбол», — цитирует Буффона Sky Sport.

Чемпионат Европы состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Сборная Франции сыграет на групповом этапе с командами Польши, Нидерландов и Австрии.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА.