Буффон назвал сборную Франции фаворитом чемпионата Европы по футболу
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«Самая сильная в плане футболистов — это сборная Франции. Она могла бы выставить три команды, которые претендовали на полуфинал и даже финал. К счастью, у них будет лишь одна команда. Многие другие сборные могут досадить ей, в их числе — Италия, которая едет показать хороший футбол», — цитирует Буффона Sky Sport.
Чемпионат Европы состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля.
Сборная Франции сыграет на групповом этапе с командами Польши, Нидерландов и Австрии.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА.