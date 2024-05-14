RT в Telegram
Подпишись

Буффон назвал сборную Франции фаворитом чемпионата Европы по футболу

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказал мнение, что Франция является фаворитом чемпионата Европы.
Буффон назвал сборную Франции фаворитом чемпионата Европы по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Claudio Villa

«Самая сильная в плане футболистов — это сборная Франции. Она могла бы выставить три команды, которые претендовали на полуфинал и даже финал. К счастью, у них будет лишь одна команда. Многие другие сборные могут досадить ей, в их числе — Италия, которая едет показать хороший футбол», — цитирует Буффона Sky Sport.

Чемпионат Европы состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Сборная Франции сыграет на групповом этапе с командами Польши, Нидерландов и Австрии. 

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить