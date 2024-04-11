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Российский спарринг-партнёр Альвареса Мирошниченко подерётся с Петряковым 29 апреля

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Российские боксёры Виталий Петряков и Никита Мирошниченко проведут бой в Казани 29 апреля в рамках турнира из серии «OLIMPBET. Путь чемпиона».
Российский спарринг-партнёр Альвареса Мирошниченко подерётся с Петряковым 29 апреля
  • © «Путь чемпиона»

10-раундовый бой в первом среднем весе возглавит шоу, организованное промоутерской компанией Ratel Pro Fight и Iron & Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Республики Татарстан.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом. В данный момент он тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо.

В последний раз Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда он свёл вничью бой с Хуаном Пабло Ромеро.

Петряков в последний раз боксировал в сентябре, когда единогласным решением судей победил Джабулани Макенсе из ЮАР.

Ранее сообщалось, что Нагибин встретится с Токовым на RCC 19.

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