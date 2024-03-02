Чернышенко: фиджитал-гонки станут ярким завершением Игр Будущего

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что фиджитал-гонки станут ярким завершающим аккордом смелого и успешного проекта «Игры Будущего».

«В Сириусе сегодня проходит квалификация, а завтра будет финал по очень интересной дисциплине — инновационной фиджитал-гонке. Уверен, что эти соревнования станут ярким завершающим аккордом смелого и успешного проекта «Игры Будущего», — заявил Чернышенко РИА Новости.

На автодроме «Сириус» за главный приз будут соревноваться 24 спортсмена из 13 стран.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее руководитель Игр Будущего Игорь Столяров рассказал, сколько зрителей посмотрели фиджитал-турнир.