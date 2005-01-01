Власов выиграл турнир по танцевальному симулятору на Играх Будущего

Иван Власов одержал победу на турнире по танцевальному симулятору на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

Мария Зверева завоевала серебряную медаль. Бронзовая награда досталась Артёму Симонову.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.