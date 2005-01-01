Власов выиграл турнир по танцевальному симулятору на Играх Будущего

Власов выиграл турнир по танцевальному симулятору на Играх Будущего

Иван Власов одержал победу на турнире по танцевальному симулятору на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

Мария Зверева завоевала серебряную медаль. Бронзовая награда досталась Артёму Симонову.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT