Российский xGod выиграл фиджитал-турнир по CS2 на Играх Будущего

Российский коллектив xGod одержал победу на фиджитал-турнире CS2 + лазертаг на Играх Будущего.

xGod быстро одолел соотечественников Looking for 0rg на первой карте. Во время второй игры Looking for 0rg мог камбэкнуть и подготовиться к битве в лазертаге, однако xGod взял инициативу на себя и одержал победу во втором матче.

В битве за третье место HOTU обыграл LoveKazan — встреча прошла без лазертага.

Результаты матчей:

HOTU (Россия) — LoveKazan (Россия) — 2:0;

xGod (Россия) — Looking for 0rg (Россия) — 2:0.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

