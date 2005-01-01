Российский xGod выиграл фиджитал-турнир по CS2 на Играх Будущего
Российский коллектив xGod одержал победу на фиджитал-турнире CS2 + лазертаг на Играх Будущего.
xGod быстро одолел соотечественников Looking for 0rg на первой карте. Во время второй игры Looking for 0rg мог камбэкнуть и подготовиться к битве в лазертаге, однако xGod взял инициативу на себя и одержал победу во втором матче.
В битве за третье место HOTU обыграл LoveKazan — встреча прошла без лазертага.
Результаты матчей:
HOTU (Россия) — LoveKazan (Россия) — 2:0;
xGod (Россия) — Looking for 0rg (Россия) — 2:0.
Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.
Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.