Футбольный менеджер Са Нето: в Бразилии можно встретить человека, копающегося в мусорном контейнере

Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал о безопасности в Бразилии.

«Я не горжусь этим вовсе. У нас большое социальное расслоение на бедных и богатых. Порой на улице можно встретить человека, копающегося в мусорном контейнере, чтобы раздобыть еду. Я чувствую себя некомфортно, когда говорю об этом, но, увы, это наша реальность. Хочу отметить: далеко не все люди из этих трущоб замешаны в криминале или в чём-то подобном. Подавляющая их часть — настоящие работяги. Преступников и плохих людей гораздо меньше, но, к сожалению, как это часто бывает в нашей жизни, люди скорее запоминают плохое», — заявил он RT.

Полностью интервью менеджера читайте на сайте RT.

Ранее Са Нето рассказал о своей команде.