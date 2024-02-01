Са Нето: на Играх Будущего у нас интернациональный коллектив из пяти португальцев и трёх бразильцев

Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал о своих игроках.

«У нас интернациональный коллектив из пяти португальцев и трёх бразильцев. На высоком уровне поиграли Марсело да Силва и Габриэл ди Медеирус. Родриго Пимпао и вовсе выступал за «Васко да Гама» и «Ботафого». Я же родом из Порту-Алегри, одного из важнейших городов на юге страны», — сказал он RT.

Полностью интервью менеджера читайте на сайте RT.

Ранее Са Нето заявил о желании посетить Москву и Санкт-Петербург.