Менеджер Са Нето заявил о желании посетить Москву и Санкт-Петербург
- РИА Новости
«Назову Москву и Санкт-Петербург — слышал, насколько они красивы. Я также хочу лучше изучить культуру россиян. Если быть честным, то мне показалось, будто люди в вашей стране более рассудительные и хладнокровные в хорошем смысле. Бразильцы — более экспрессивный и эмоциональный народ. Считаю, нам есть чему у вас поучиться в этом аспекте», — сказал он RT.
Полностью интервью менеджера читайте на сайте RT.
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