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Менеджер Са Нето заявил о желании посетить Москву и Санкт-Петербург

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Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал, какие города России он хотел бы посетить.
Менеджер Са Нето заявил о желании посетить Москву и Санкт-Петербург
  • РИА Новости

«Назову Москву и Санкт-Петербург — слышал, насколько они красивы. Я также хочу лучше изучить культуру россиян. Если быть честным, то мне показалось, будто люди в вашей стране более рассудительные и хладнокровные в хорошем смысле. Бразильцы — более экспрессивный и эмоциональный народ. Считаю, нам есть чему у вас поучиться в этом аспекте», — сказал он RT.

Полностью интервью менеджера читайте на сайте RT.

Ранее Ренато Са Нето поделился впечатлениями от Игр Будущего в Казани.

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