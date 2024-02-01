Менеджер Са Нето: я чувствую себя желанным гостем в Казани

Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето поделился впечатлениями от Игр Будущего в Казани.

«Самые невероятные впечатления. Это уже мой третий визит в этот город. В первый раз я привёз с собой десять человек: это были члены команды, друзья, товарищи. Во время второго путешествия в Россию я захватил уже 20, а в третье — почти 50!

Вы знаете, люди относятся к нам очень дружелюбно, я чувствую себя желанным гостем. Состязания организованы на эталонном уровне. Мы наслаждаемся пребыванием в столице Татарстана и испытываем от этого гордость. Скажу честно: мне хочется возвращаться в Казань ещё и ещё. Я уважаю тот путь, который проделала Россия для проведения и организации этого турнира. Считаю, что для бразильцев это должно служить примером», — заявил он RT.

Полностью интервью менеджера читайте на сайте RT.

Ранее участники Игр Будущего из Катара поблагодарили Владимира Путина за поддержку турнира.