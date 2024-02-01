Участники Игр Будущего из Катара поблагодарили Путина за поддержку турнира

Игроки команды по фиджитал-футболу Ajman Quattro Team из Катара поблагодарили президента РФ Владимира Путина за поддержку Игр Будущего.

«Хочу поблагодарить президента России Владимира Путина за то, как он поддерживает этот турнир, его участие в церемонии открытия вместе с пятью другими президентами говорит о значимости этого соревнования», — приводит слова Салима Аль-Араби ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее новозеландский скейтбордист назвал Игры Будущего удивительным опытом.