Руководитель Игр Будущего: наши стримы можно посмотреть на 240 различных площадках по всей планете

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказался о трансляции церемонии открытия турнира.

«Говорят, трансляцию церемонии открытия посмотрело порядка миллиарда человек? Мы не ожидали такой цифры… Но классно же? Одна из самых серьёзных составляющих успеха, — создание новой системы дистрибуции контента. Она возведена практически с нуля. Есть специальные каналы информации, пользующиеся спросом у кибатлетов. Многие попросту об этом никогда не слышали. Мы же заключили контракты со всеми подобными площадками. Затем мы пошли дальше и договорились со стримерами и медийными группами по всему миру.

Конечно, речь о тех странах, в которые позволили зайти, ведь есть исключения: Северная Америка, Западная Европа и так далее.

Однако у нас есть Китай, Бразилия, ОАЭ, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Мы дистрибьютируем сигнал во все эти государства. Нас часто спрашивают об охвате, о каких цифрах идёт речь. Мой ответ: мы охватываем всех людей, имеющих доступ в интернет. Наши стримы можно посмотреть на 240 различных площадках по всей планете. Потому потенциальная аудитория — все, кто заходит во всемирную сеть. А главная задача — собрать три миллиарда просмотров. Когда я об этом говорил, многие крутили пальцем у виска. Что ж, будем считать и подводить итоги. Важно не останавливаться на достигнутом», — передаёт слова Столярова корреспондент RT.

Он также ответил на вопрос, с каким турниром можно сравнить Игры Будущего по количеству просмотров.

«С теннисным «Уимблдоном». Там в 2023-м тоже миллиард насчитали. Но ему 147 лет, а Играм Будущего — год. Можно ли этим гордиться? Да! Но не нужно, ведь следует двигаться дальше», — добавил Столяров.

Ранее Столяров ответил на вопрос, с какого возраста стоит начинать карьеру киберспортсмена.