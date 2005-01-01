Столяров: некоторые люди начинают путь киберспортсмена даже с дошкольного возраста

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров ответил на вопрос, с какого возраста стоит начинать карьеру киберспортсмена.

«Существует огромное количество разновидностей игр. Грань между киберспортом и видеоиграми в различных странах на законодательном уровне регулируется по-разному. В определённых случаях игра может быть вписана в реестр спорта, и по ней проводятся официальные соревнования. Подобная карьера отнимает годы тренировок. Некоторые люди начинают свой путь даже с дошкольного возраста», — передаёт слова Столярова корреспондент RT.

Ранее Столяров рассказал, почему Казань была выбрана местом проведения турнира.