Столяров — о том, почему Казань была выбрана местом проведения Игр Будущего: это лучший город земли

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров рассказал, почему Казань была выбрана местом проведения турнира.

«Почему местом проведения Игр была выбрана Казань? Потому что это лучший город земли. Хотя в текущем году зима тут получилась чересчур снежной», — передаёт слова Столярова корреспондент RT.

Он также ответил на вопрос, кто был первым инвестором проекта.

«Компания «Газпром», — добавил Столяров.

Ранее Столяров заявил, что второй турнир состоится в 2025 году в другой стране.