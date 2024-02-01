Нагорный — об Играх Будущего: если наш президент верит, значит, всё получится

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный высказался об Играх Будущего.

«Главное, что Игры Будущего поддержал президент России Владимир Путин. Люди часто спрашивали: «А как это реализовать? А вы верите в проект?» Всегда отвечал: «Если наш президент верит, значит, всё получится», — приводит слова Нагорного «Спорт-Экспресс».

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее сообщалось, что Нагорный считает, что организация Игр Будущего превосходит Олимпийские игры.