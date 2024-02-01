Нагорный считает, что организация Игр Будущего превосходит Олимпийские игры

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что организация Игр Будущего превосходит Олимпийские игры.

«Мест в зале просто нет — трибуны переполнены, люди готовы даже стоять на лестнице, это впечатляет. Если мы говорим об их организации, то она абсолютно такая же, как на Олимпийских играх, может, даже и выше», — заявил Нагорный ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее сообщалось, как завершился игровой день группового этапа по фиджитал-баскетболу со Сбером в рамках Игр Будущего.