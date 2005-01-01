Фиджитал-баскетболист сербского «Партизана» сравнил Игры Будущего с чемпионатом мира

Игрок сербской команды по фиджитал-баскетболу «Партизан» Марко Чакаревич сравнил Игры Будущего с чемпионатом мира.

«На мой взгляд, Игры будущего организованы на высшем уровне, по уровню это можно сравнить с чемпионатами мира», — приводит слова Чакаревича ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее фиджитал-баскетболист из Мадагаскара Марко Ракотовао высказался об организации Игр Будущего.