Фиджитал-баскетболист из Мадагаскара: никогда не видел организации турниров, подобной Играм Будущего

Игрок команды по фиджитал-баскетболу Antananarivo (Мадагаскар) Марко Ракотовао высказался об организации Игр Будущего.

«Мы никогда не видели организации турниров, подобной этой. Это просто нечто невероятное. Хотим выразить благодарность организатором — с удовольствием примем участие в турнире снова.

Лучшее, что увидел в России, — это люди: такое ощущение, что мы знакомы уже сто лет, нам оказали очень тёплый приём. Чувствуем себя как дома. Конечно, в нашей стране баскетбол не так сильно развит, но федерация нашего спорта делает всё возможное, чтобы изменить ситуацию с этим видом спорта», — передаёт слова Ракотовао корреспондент RT.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее сообщалось, что Матыцин надеется, что Игры Будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта.