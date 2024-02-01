Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что Игры Будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта.

«Надеюсь, что Игры Будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта. Надеюсь, что Игры привлекут внимание россиян и тех, кто разделяет нашу позицию о том, что в спорте не должно быть дискриминации», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее Матыцин заявил, что зрелищность турниров без россиян снизилась.