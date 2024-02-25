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Матыцин: видим, как просела зрелищность соревнований без российских спортсменов

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что зрелищность турниров без россиян снизилась.
Матыцин: видим, как просела зрелищность соревнований без российских спортсменов
  • РИА Новости

«Мы продолжаем плановую подготовку российских спортсменов для участия в международных соревнованиях, несмотря на дискриминационные ограничения. Мы видим, как просела зрелищность соревнований без наших спортсменов», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Маринин сомневается в участии россиян в Олимпиаде 2024 года.

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