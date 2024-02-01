Британский велосипедист высоко оценил уровень проведения Игр Будущего

Участник соревнований по виртуальным велогонкам Игр Будущего в Казани британец Оливер Робинсон высоко оценил организацию турнира.

«Игры Будущего — это что-то новое, чего я раньше не знал, потому что был в пузыре велогонок. Это классная альтернатива, мне очень нравится», — цитирует Робинсона ТАСС.

По его словам, в Великобритании тоже проходят соревнования по виртуальным велогонкам, но таких масштабных, как в России, он не видел никогда.

«Мне очень нравится, что Россия проявляет эту инициативу, всё прошло очень хорошо, по моим ощущениям, всё было на высоте», — добавил Робинсон.

В соревнованиях по виртуальным велогонкам участвуют 12 команд. На турнир также приехали призёры Олимпиад, первенства мира и чемпионатов Европы из разных стран.

Ранее баскетболист команды Partizan Esports Марко Чакаревич рассказал, удалось ли ему попробовать чак-чак (национальный татарский десерт) по приезде на Игры Будущего в Казань.





