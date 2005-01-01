На Играх Будущего зафиксировали первые кибератаки

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров сообщил о первых кибератаках.

Система безопасности успешно отражает кибератаки, сообщает ТАСС со ссылкой на организатора.

«Пока всё идёт по плану, самое главное — мы наладили систему безопасности против киберугроз. Всё нормально работает, система управления у нас отлажена», — заявил он.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что на Играх Будущего 10 стран подписали соглашение о намерении создать лигу кибатлетики.