Boom Esports сыграет с PSG Quest в четвертьфинале турнира по Dota 2 на Играх Будущего

Стали известны результаты первого раунда плей-офф YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + cуперфинал) в рамках Игр Будущего.

Перуанцы из Boom Esports одолели соотечественников Thunder Awaken в первом раунде плей-офф со счётом 2:0. Команда Марио LittleBoy Ромеро сыграет в четвертьфинале турнира с PSG Quest, а подопечные Гонзало Darkmago Эрреры заняли 9—12-е место, получили $25 тыс. и покинули турнир.

Филиппинский Geek Fam вылетел с фиджитал-турнира, потерпев поражение от коллектива из Поднебесной Azure Ray со счётом 1:2. Команда Джона Natsumi Варгаса смогла забрать вторую карту и выйти на ничью, но китайцы оказались сильнее и прошли в следующую стадию турнира, где встретятся с Xtreme Gaming.

Результаты дня выглядят следующим образом:

Entity (Европа) — Beastcoast (Перу) — 2:0;

Neon (Филиппины) — Winter Bear (Иран) — 2:0;

Azure Ray (Китай) — Geek Fam (Филиппины) — 2:1;

Boom Esports (Перу) — Thunder Awaken — (Перу) — 2:0;

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.